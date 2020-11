Elections aux USA : l'angoisse des expatriés

Elle a les yeux rivés de l’autre côté de l’Atlantique depuis mardi soir. Nicole, californienne, installée depuis 11 ans en Isère, s’inquiète pour l’avenir de son pays. La hantise pour cette démocrate: que Donald Trump soit réélu. " il a annoncé qu’il a déjà gagné, c’est la honte "

Lynn non plus ne cache pas son angoisse à l’idée de voir, le président sortant, 4 ans de plus à la maison blanche. Cette pro-Biden qui vit à Dieppe ne peut pas concevoir que Donald Trump soit à nouveau à la tête de son pays. " Je suis très stressée, je pense que ce sera une catastrophe, si monsieur Trump gagne "

Pour Jesse, américaine originaire du Nebraska, qu’importe le nouveau locataire du bureau ovale, cette républicaine qui vit à Dieppe, n’a pas l’intention pour le moment de retourner aux Etats-Unis, même en vacances. " la mentalité n'est plus la même, on y retournera peut-être dans une dizaine d’année "

Second mandat de Donald trump ou arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche. Quel que soit l’issu final du scrutin, ces trois expatriées partagent un seul et unique sentiment : rester en France.