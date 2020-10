Élection présidentielle américaine : débat presque courtois entre Joe Biden et Donald Trump

L’élection présidentielle est désormais toute proche. Le dernier débat entre le candidat démocrate Joe Biden et l’actuel président des États-Unis, Donald Trump, s’est déroulé sans encombre, jeudi 22 octobre à Nashville (Tennessee). Le ton était bien plus poli que la dernière fois, et les micros coupés lorsque les intervenants n'étaient plus invités à prendre la parole. Concernant le Covid-19, Donald Trump a tenté de relativiser son bilan : "Je dis que nous devons apprendre à vivre avec, nous n’avons pas le choix."

Trump tente de se défendre

Ce à quoi son rival a vertement répondu : "Il nous dit d’apprendre à vivre avec mais les gens apprennent à mourir avec. Quelqu’un qui est responsable d’autant de morts ne devrait pas rester président." En effet, le pays compte actuellement plus de 220 000 morts du virus. Par ailleurs, s’agissant du mouvement Black Lives Matters, le président a voulu se défendre : "Cela me rend triste car je suis la personne la moins raciste de cette salle." Il a également lancé des piques à Joe Biden au sujet des accusations de corruption dont il fait l'objet.

