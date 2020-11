Election américaine : les "mensonges" de Donald Trump "finissent par installer une sorte de réalité alternative", analyse Anne Deysine, juriste et américaniste

Depuis qu'il a échappé à la destitution, Donald Trump est "totalement libéré", explique la professeure qui dénombre plus de 50 mensonges par jour.

"Ce qui est sidérant quand on l'écoute, c'est que Donald Trump ment", a rappelé mercredi 4 novembre sur franceinfo Anne Deysine, juriste et américaniste, professeure émérite à l’université Paris-Ouest Nanterre. "Il ment sur ce qu'il a accompli, sur ce que ferait Joe Biden. Nous en sommes à plus de 22 000 mensonges en quatre ans de mandat", a insisté la juriste.

Selon Anne Deysine, la courbe des mensonges est à la hausse. "Au début, c'était cinq mensonges par jour. Là, nous en sommes parfois à 50 ou 60 mensonges par jour, dénombre Anne Deysine. Depuis qu'il a échappé à la destitution, il est totalement libéré, et ses mensonges finissent par installer une sorte de réalité alternative", a analysé l’américaniste.

Les gens qui sont pris entre Fox News et les réseaux sociaux sont prisonniers du récit alternatif et n’ont plus l'esprit critique pour se poser des questions. Nous sommes dans un autre monde. Anne Deysine, juriste et américaniste à franceinfo

Les républicains "n'acceptent même pas qu'il y ait des faits, y compris scientifiques", a développé Anne Deysine, prenant exemple de la gestion de la pandémie.