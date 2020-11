Election américaine : "Il y a des aberrations dans les résultats", estime une représentante républicaine en France

L'équipe de DonaldTrump a demandé la suspension du dépouillement des votes de l'élection américaine en Pennsylvanie, en Géorgie et dans le Michigan et dénoncé des fraudes alors qu'un revirement très favorable au camp démocrate s'est opéré avec le dépouillement des votes par correspondance. "Le scrutin ne prend pas une bonne allure. Mathématiquement, il y a des aberrations dans les résultats électoraux", a commenté Vanessa Biard-Schaeffer, membre des "Républicains Overseas France" jeudi 5 novembre sur franceinfo avant d'aller plus loin : "Comme l'avait un jour intitulé Emmanuel Todd dans l'un de ses livres, nous assistons à la fin de la démocratie".

La représentante républicaine justifie les recours du camp Trump : "Vous faites toutes les mesures nécessaires et juridiques quand manifestement, il y a des fraudes électorales massives, c'est à dire des bulletins venus de nulle part qui se retrouvent à cent pour cent pour le candidat Biden". Donald Trump a déposé un recours en justice pour obtenir la suspension du dépouillement notamment dans l'État-clé de Pennsylvanie. "Manifestement, nous assistons à quelque chose d'inédit. Mais après le 11-septembre, après l'organisation d'un confinement international sanitaire, de quoi s'étonner", a-t-elle conclu.