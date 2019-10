Non, Donald Trump n'a pas appelé son homologue italien le "président mozarella". Le chef d'État italien était en visite à Washington aux États-Unis mardi 16 octobre. Deux conférences de presse ont eu lieu et à aucun moment le président américain n'appelle Sergio Mattarella le "président mozarella".

Sur Twitter, plusieurs internautes épinglent la traductrice de Donald Trump sui semble surprise en écoutant le président américain. Sauf qu'en regardant la conférence de presse, on se rend compte qu'elle a le visage expressif à plusieurs moments, ce qui prouve plutôt son attention à bien traduire la parole présidentielle qu'une moquerie.

Trump called the Italian president "Mozzarella", and said the US have been allies since ancient Rome. #ImpeachThePres #25thAmendmentNow pic.twitter.com/EdGZx6aWc3

Alors que la phrase supposée suscite l'hilarité et la moquerie sur Twitter, on remarque qu'aucune vidéo ne confirme cette phrase. Le site de la Maison blanche met en ligne une transcription de la conférence de presse, là encore aucune mention de "mozarella". Surtout, dans une vidéo lors de la réception à la Maison blanche, Donald Trump prononce correctement le nom de Sergio Mattarella.

Des internautes se moquent aussi de Donald Trump qui aurait affirmé que les États-Unis sont des alliés de l'Italie depuis l'antiquité. Cependant, le président américain n'a pas fait ce contresens historique. Il a salué "l'héritage culturel et politique commun vieux de plusieurs milliers d'années dans la Rome antique" qui unit les États-Unis et l'Italie. Donald Trump a notamment évoqué la figure de Christophe Collomb qui est venu découvrir le nouveau monde.

President @realDonaldTrump just wrapped up a joint press conference with President Mattarella of Italy.



“The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome." pic.twitter.com/10Ib2h4O4e