Donald Trump met la pression sur Theresa May

Donald Trump torpille le projet de la Première ministre britannique Theresa May. "J'ai dit à Theresa May comment faire avec le Brexit, mais elle a tout gâché", affirme Donald Trump. Il dénonce dans The Sun la stratégie de la Première ministre. Car Theresa May souhaite conserver une relation économique étroite avec l'Union européenne, après le Brexit: une erreur pour le président américain.

La stratégie du choc

"S'ils font un tel accord, nous traiterions avec l'Union européenne au lieu de traiter avec le Royaume-Uni", prévient-il. Et d'ajouter que cela tuera probablement l'accord avec les Etats-Unis. Cette visite officielle de quatre jours arrivent après la démission des ministres des Affaires étrangères et du Brexit Boris Johnson et David Davis. Donald Trump n'a pas exclu de rencontrer son ami Boris Johnson, partisan d'un Brexit dur. Ce dernier ferait selon lui un grand Premier ministre.