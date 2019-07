Donald Trump met en garde l'Iran, après que Téhéran s'est dit déterminé à enrichir l'uranium à un niveau prohibé

La guerre des déclarations provocatrices continue entre l'Iran et les Etats-Unis. Et la dernière sortie est signée Donald Trump. Mercredi 3 juillet, le président américain a prévenu que les menaces émises par l'Iran risquaient de se retourner contre la République islamique.

Téhéran avait dernièrement déclaré que l'Iran mettrait à exécution dès dimanche sa menace d'enrichir l'uranium à un degré prohibé par l'accord international sur son programme nucléaire.

"Attention avec vos menaces, l'Iran. Elles peuvent se retourner contre vous d'une façon jamais vue auparavant!", a tweeté Donald Trump.

Iran has just issued a New Warning. Rouhani says that they will Enrich Uranium to “any amount we want” if there is no new Nuclear Deal. Be careful with the threats, Iran. They can come back to bite you like nobody has been bitten before!