Donald Trump dévoile un plan de paix pour le Proche-Orient

Israël juge le texte historique. Les Palestiniens le rejettent d'emblée. Le nouveau plan de paix des États-Unis, porté par Donald Trump est loin de faire l'unanimité. Le plan a tout pour plaire à la droite nationaliste israélienne. "On parle ici d'une reconnaissance par les États-Unis de la plupart des colonies israéliennes en territoires palestiniens, et de l'annexion possible de la vallée du Jourdain par Israël. En compensation, un corridor pourrait être ouvert entre la bande de Gaza et la Cisjordanie", précise Dominique Berda, envoyé spécial de franceinfo à Jérusalem. Une aide financière de 50 milliards de dollars pourrait également être versée aux Palestiniens.

L'Autorité palestinienne n'a pas été consultée. Ce contrat du siècle pourrait rester lettre morte. Il s'agit en tout cas d'un coup de main américain à Benyamin Netanyahou, tandis qu'un scrutin national se profile le 2 mars. Le Premier ministre est inculpé pour corruption dans trois affaires distinctes.

