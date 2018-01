Donald Trump a passé le cap des 2 000 mensonges, a compté le "Washington Post"

Selon le quotidien, le président américain a battu en record sans précédent, en délivrant de fausses informations sur des sujets aussi variés que l'économie, l'environnement ou encore le nombre de personnes venus l'acclamer lors de son investiture. Le président des Etats-Unis, Donald Trump, à la Maison Blanche, le 22 décembre 2017. (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

Triste record pour Donald Trump. Selon le Washington Post (lien en anglais, pour abonnés), le président américain a proféré plus de 2000 mensonges depuis qu'il a pris ses fonctions à la Maison Blanche. Il a franchi ce cap lundi 8 janvier, a expliqué deux jours plus tard le quotidien américain, qui tient un minutieux décompte des propos faux ou trompeur tenus par le chef de l'Etat.

A cette occasion, le présentateur vedette Jimmy Kimmel a diffusé sans son émission la fausse bande-annonce d'un documentaire parodique revenant sur "le chemin vers les 2000 mensonges", emprunté dès le jour de son investiture, le 20 janvier 2016. "Il ment au sujet de la pluie, de la foule, des fois où il a fait la couverture de 'Time' magazine, de sa marge de victoire...", énumère un intervenant présenté comme un universitaire.

Jusqu'à 40 mensonges par semaine

Pour la seule journée de lundi, le quotidien a relevé trois mensonges : deux d'entre eux concernent le mur que le président américian souhaite construire entre les Etats-Unis et le Mexique. Il indique notamment que ce dernier pourra être construit en un an et pour une somme raisonnable, ce qui est impossible, détaille le Washinton Post. Un autre concerne le fonctionnement du système de loterie permettant l'obtention d'une carte verte.

Si le journal a repéré des mensonges et inexactitudes sur de multiples sujets, il note cependant que le président tweete volontiers de fausses informations sur la santé économique du pays. Ainsi, il assure souvent que les emplois reviennent dans le secteur de l'automobile, sans que cela ne soit étayé par des faits.

Toujours selon leur calcul, le milliardaire a été jusqu'à proférer 40 mensonges et inexactitudes par semaine, en août et décembre 2017.