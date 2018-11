"Don't worry bro" : la France championne du monde répond au tweet de Donald Trump

A peine rentré de Paris, le président américain s'est vivement attaqué à Emmanuel Macron et à la France dans plusieurs tweets. Ironiques, des internautes ont rappelé à Donald Trump le deuxième titre de champion du monde de football décroché en juillet dernier.

"MAKE FRANCE GREAT AGAIN !" "Rendez sa grandeur à la France." L'exhortation de Donald Trump, dans une série de tweets adressés à Emmanuel Macron et publiés mardi 13 novembre, n'a pas laissé les internautes indifférents.

Alors que le chef d'Etat américain s'en est pris au président français au sujet de la création de l'armée européenne, critiquant également les taxes sur le vin, le taux de chômage ou encore le "nationalisme" de la France, des célébrités et des anonymes ont répondu à Donald Trump. Et la réponse est quasiment la même : pas besoin de "rendre sa grandeur à la France" puisque nous sommes champions du monde de foot, pour la deuxième fois de notre histoire depuis le 15 juillet 2018. Et pas seulement...

Un footballeur champion du monde, Benjamin Mendy, s'est fendu de deux tweets. Il s'adresse notamment au président français : "Je m'occupe de lui, Emmanuel Macron, t'inquiète." Kevin Mayer, champion du monde de décathlon en 2017, pose avec son record du monde et promet : "C'est en cours, cher Donald Trump."

Dont worry bro ⭐️⭐️ https://t.co/dKBsmOjzoL — Benjamin Mendy (@benmendy23) 13 novembre 2018

Jmoccupe de lui @EmmanuelMacron tkt — Benjamin Mendy (@benmendy23) 14 novembre 2018

Dans la foulée de ces sportifs, de nombreux internautes ont répondu au président américain en se remémorant la victoire de la France face à la Croatie (4-2), en finale de la Coupe du monde.

merci @realDonaldTrump.

mais on va bien.

Tu peux y aller. pic.twitter.com/RZMimBYHuI — Mary Patrux (@MaryPatrux) 13 novembre 2018

On a Didier Deschamps pour ça https://t.co/LJoltH5Vgh — Philou (@philousports) 13 novembre 2018

On est champion du monde frère hein :) https://t.co/aIJ9cSY6L6 — Etienne Carbonnier (@Tomisuper) 13 novembre 2018

T'as combien d'étoiles sur ton maillot de foot déjà ?

Nous on a pas perdu contre Trinité-et-Tobago en phase de qualif, narvalo va https://t.co/GedyScl92s — Karim Boukercha (L'autre). (@Karim_Boukercha) 13 novembre 2018

I think you'll find N'Golo Kante already has pic.twitter.com/68of3Has9z — Goal (@goal) 13 novembre 2018