Vins, cote de popularité et taux de chômage... Donald Trump s'en prend à Emmanuel Macron sur Twitter

Le président américain dénonce les taxes françaises sur les vins importés des Etats-Unis. "Il faut que ça change !", intime-t-il, avant de railler la cote de popularité du chef de l'Etat français.

Après l'armée européenne, Donald Trump attaque Emmanuel Macron à propos des taxes sur les vins américains importés en France, sa cote de popularité et le chômage en France. Le président américain a publié, mardi 13 novembre, une série de tweets pour critiquer son homologue français.

"La France fait d'excellents vins, mais les Etats-Unis aussi. Le problème est que la France rend très difficile la vente de vins américains en France et impose de grosses taxes, alors que les Etats-Unis rendent les choses faciles pour les vins français et imposent des taxes très faibles. Injuste, il faut que ça change !", écrit d'abord Donald Trump.

On Trade, France makes excellent wine, but so does the U.S. The problem is that France makes it very hard for the U.S. to sell its wines into France, and charges big Tariffs, whereas the U.S. makes it easy for French wines, and charges very small Tariffs. Not fair, must change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 novembre 2018

"Pas de pays plus nationaliste que la France"

"Le problème est qu'Emmanuel souffre d'une cote de popularité très faible en France, 26%, et d'un taux de chômage de près de 10%. Il essayait juste de changer de sujet [en évoquant la création d'une armée européenne]. Par ailleurs, il n'y a pas de pays plus nationaliste que la France, un peuple très fier et de plein droit donc !", écrit Donald Trump dans l'un de ses tweets, qu'il ponctue d'un "Rétablissons la grande France !"

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 novembre 2018

Enfin, Donald Trump s'est justifié au sujet de son absence lors d'une cérémonie commémorative du 11-Novembre, samedi, au cimetière américain de Bois Belleau (Aisne). La Maison Blanche l'avait déjà expliquée par des "raisons de programme et de logistique liées au temps".

"Au fait, quand l'hélicoptère ne pouvait pas voler en direction du premier cimetière en France car il n'y avait presque aucune visibilité, j'ai suggéré d'y aller en voiture. Les services secrets ont dit NON, trop loin de l'aéroport et de gros blocages à Paris. Discours le lendemain au cimetière américain sous une pluie battante ! On en a très peu parlé - Fake News !", détaille-t-il.