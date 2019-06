Désintox. Non, la reine Elizabeth II ne s\'est pas moquée de Donald Trump

Sur internet, de nombreux commentateurs ont relayé une analyse vestimentaire de la tenue d’Elisabeth 2, révélant que la reine aurait porté un détail malicieux pour se moquer elle-aussi du président lors d’un banquet d’État. Un Twittos note ainsi que la reine était coiffée d’une couronne hautement symbolique : la tiare aux rubis birmans. Selon la House of Garrard, le joailler qui a monté ce bijou, le peuple de Birmanie l’aurait offert à la reine d’Angleterre lors de son mariage et les 96 rubis qui le composent serviraient à la protéger de la maladie et du mal !

Partagée plus de 6 600 fois sur Twitter, l’anecdote a également été reprise par plusieurs magazines people. Il semblerait donc que de nombreuses personnes croient que la reine cherchait à se protéger voire à se moquer du maléfique président américain.

Faut-il pour autant interpréter ce diadème comme un discret affront que sa majesté aurait spécialement choisi pour son invité d’Amérique ? Difficile d’en tirer de telles conclusions, puisque si tel est le cas, la Reine d’Angleterre ne semble pas aimer beaucoup de monde. En effet, on trouve de nombreux clichés de la Reine portant ce diadème lors d’autres visites ou banquets d’état à différents moment de sa vie, notamment en 1992 toute souriante en présence du président français François Mitterand, ou avec le roi de Jordanie en 2001.

Suite à ce dîner, le président Trump a déclaré à la presse qu’il avait pu franchement discuter avec la Reine d’Angleterre et qu’ils auraient même passé un bon moment ensemble.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/