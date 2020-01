Cette coupe a provoqué la colère de nombreux supporters de Donald Trump sur les réseaux sociaux, comme d’un ancien député conservateur à la chambre des communes du Canada, Bradley Trost, qui s’est indigné sur Twitter : « Arrêtons de financer CBC. MAINTENANT. CBC est financée par les impôts canadiens, et pourtant ils font de la propagande politique ». Le président américain lui-même y est allé de son petit commentaire, en assurant d’abord avec humour, que le film « ne serait plus jamais le même », puis en glissant un tacle, bien réel cette fois-ci, au premier ministre Justin Trudeau : « J’imagine que Justin T n’apprécie pas que je le fasse payer plus pour l’Otan ou lecommerce ! ».

La chaîne a-t-elle “effacé” Donald Trump pour des raisons politiques ? Pas du tout ! Comme l’a depuis expliqué l’un des porte-paroles de CBC, Donald Trump a tout simplement été coupé pour des raisons commerciales. « Comme c’est souvent le cas pour les films lorsqu’ils passent à la télévision, Maman j’ai encore raté l’avion a été remonté pour passer plus de publicités pendant sa diffusion », a déclaré la chaîne. La preuve : ces coupes ont été réalisées en 2014, soit deux ans avant l’élection du businessman à la maison blanche.

