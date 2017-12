Décision de Trump sur Jérusalem : Erdogan appelle à reconnaître la ville comme "capitale de la Palestine"

"J'invite les pays qui défendent le droit international et la justice à reconnaître Jérusalem occupée comme capitale de la Palestine", a déclaré le chef de l'Etat turc, Recep Tayyip Erdogan. Il s'est exprimé mercredi 13 décembre lors de l'ouverture d'un sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à Istanbul.

Lors de cette réunion consacrée à la récente décision par Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, le président turc, ardent défenseur de la cause palestinienne, a qualifié l'Etat hébreu d'"Etat d'occupation" et d'"Etat terroriste". "Israël a été récompensé pour toutes les activités terroristes qu'il mène. C'est Trump qui a délivré cette récompense", a lâché Recep Tayyip Erdogan, assurant qu'il ne "renoncera jamais" à exiger une "Palestine souveraine et indépendante". Pendant cette réunion, il espère rallier les pays musulmans à une ferme riposte.

"Jérusalem est et restera la capitale de l'Etat de Palestine"

La décision du président américain a déclenché la colère des Palestiniens, des manifestations dans le monde musulman et une réprobation quasi unanime de la communauté internationale. Donald Trump a "offert Jérusalem comme cadeau" au "mouvement sioniste", "comme s'il lui offrait une des villes américaines", a estimé le président palestinien Mahmoud Abbas dans un discours d'une rare véhémence à l'ouverture du sommet. "Jérusalem est et restera éternellement la capitale de l'Etat de Palestine. Et il n'y aura ni paix, ni stabilité sans cela", a ajouté ce dernier.