Débarquement : des relations rafraîchies entre Emmanuel Macron et Donald Trump

Les chefs d'État français et américain étaient attendus, jeudi 6 juin, pour un déjeuner commun à la préfecture de Caen (Calvados). Emmanuel Macron et Donald Trump auront peu de temps pour cette réunion bilatérale. Quels devaient être les sujets abordés ? "Au menu de cette rencontre, il y a le nucléaire iranien, la guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe ainsi que la lutte contre Daech au Moyen-Orient", expose la journaliste Valérie Astruc, en duplex sur place. "Tous ces sujets sont évidemment conflictuels. La relation entre les deux hommes s'est nettement rafraîchie. On se souvient de Donald Trump moquant la faible popularité d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron critiquant régulièrement le protectionnisme américain", rappelle-t-elle.

Place à la stratégie des "petits pas"

"Jeudi matin, le président français a appelé à ne jamais cesser de faire vivre l'alliance entre les peuples libres, faisant référence aux organismes internationaux que Donald Trump conspue régulièrement. L'Élysée assure qu'au-delà de cette franchise, il y a du respect mutuel. Fini, en tout cas, les opérations de séduction d'Emmanuel Macron, qui n'ont pas beaucoup produit d'effet ; place à la 'stratégie des petits pas'. D'ailleurs, l'Élysée n'a pas beaucoup fixé d'objectifs pour cette rencontre, il n'a pas mis la barre très haut. Tout juste espère-t-on préserver cette alliance historique entre les deux pays", conclut Valérie Astruc.

Le JT

Les autres sujets du JT