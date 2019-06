D-Day : la Normandie sous haute sécurité

Donald Trump se rendra à Colleville-sur-Mer dans le Calvados afin d'assister aux cérémonies du 75e anniversaire du Débarquement. Les préparatifs se poursuivent sur place avec notamment une grande attention apportée à la sécurisation des lieux. "On attend ici plus d'un million de visiteurs pour cette semaine de commémorations", explique en duplex depuis la Normandie Josselin Debraux. Jeudi 6 juin ils seront 30 000 au cimetière américain de Colleville-sur-Mer.

Environ 6 000 policiers et gendarmes

Emmanuel Macron, Donald Trump, Theresa May ou encore Justin Trudeau assisteront aux cérémonies. De quoi provoquer un casse-tête en terme de protection. "Nous estimons qu'il y aura entre 5 000 et 6 000 policiers et gendarmes pour sécuriser cet événement (...) De nombreuses routes seront fermées, des transports scolaires seront suspendus", indique le journaliste. En outre, de nombreuses écoles seront fermées dans le département.

