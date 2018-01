Crise politique aux États-Unis : l'administration en shutdown

Les tractations ont été longues, mais vaines : le blocage ne peut être évité au Sénat des États-Unis vendredi 19 janvier au soir. Donald Trump présentait un budget faisant la part belle à la Défense. En échange, les Démocrates voulaient obtenir la régularisation des "Dreamers", ces 700 000 clandestins entrés mineurs sur le sol américain. Compromis refusé par les Républicains, les Démocrates les accusent d'intransigeance politique. Résultat : c'est le shutdown, le blocage des administrations fédérales.



Le dernier shutdown remonte à 2013

Le blocage sera effectif dans des nombreux secteurs comme la santé, le fisc, les visas et passeports, le tourisme et aussi la défense. Même au Pentagone, jusqu'à 850 000 fonctionnaires civils, non indispensables, seront mis au chômage technique dès lundi. Une situation de crise, mais pas exceptionnelle. Le dernier shutdown remonte à 2013, sous l'administration Obama. Donald Trump a tout le week-end pour trouver un compromis : dès lundi, le shutdown commencera à peser sur l'économie américaine.

