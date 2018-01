Comment les JO d'hiver ont (peut-être) dégelé les relations entre les deux Corées

Et si l'année 2018 commençait sous le signe de la détente ? Corée du Nord et du Sud se sont tendus la main cette première semaine de janvier. Sous le coup de sanctions internationales à cause de la poursuite de son programme nucléaire, Pyongyang semble vouloir faire baisser la tension. Et s'est servi des Jeux olympiques d'hiver, qui auront lieu du 9 au 25 février à Pyeongchang, en Corée du Sud, pour renouer avec Séoul. Retour en cinq actes sur une semaine de dégel.

Lundi 1er janvier, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un profite de son discours du Nouvel An à la nation pour faire passer un double message. Le plus remarqué a été sa menace envers l'Amérique. "Les Etats-Unis sont à la portée de nos tirs nucléaires. Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. Les Américains doivent prendre conscience que ce n'est pas du chantage, mais la réalité."

Mais, parallèlement, il tend la main en direction du Sud. "J'espère sincèrement que les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang seront menés avec succès", déclare-t-il. Avant d'ajouter : "Nous sommes disposés à prendre les mesures nécessaires, y compris à envoyer notre délégation à Pyeongchang. A cette fin, les autorités du Nord et du Sud pourraient se retrouver dans un avenir proche."

Cité par l'AFP, un expert sud-coréen des Affaires étrangères, Kim Hyun-wook, estime que le Nord veut ainsi se servir de la compétition sportive pour améliorer les relations avec Séoul, dans un contexte de fortes tensions avec Washington. "Les Etats-Unis auront du mal à freiner un dialogue intercoréen focalisé sur Pyeongchang", estime-t-il.

Favorable à la participation de la Corée du Nord aux JO d'hiver, le président sud-coréen, Moon Jae-in, saisit cette main tendue. Il demande à son gouvernement de s'organiser pour permettre la venue d'athlètes nord-coréens. Mardi 2 janvier, le ministre de l'Unification, Cho Myong-gyon, propose aux Nord-Coréens des discussions, le 9 janvier, dans le village frontalier de Panmunjeom.

Ces rencontres, les premières du genre depuis décembre 2015, porteront sur la participation nord-coréenne aux Jeux olympiques d'hiver, mais aussi sur "d'autres questions d'intérêt mutuel pour l'amélioration des relations intercoréennes". Le ministre ajoute que "le gouvernement est ouvert au dialogue avec la Corée du Nord, quel que soit le lieu, le moment ou la forme."

Sur Twitter, le président américain Donald Trump prend acte : "Rocket Man [le surnom qu'il donne au dirigeant nord-coréen] veut maintenant parler à la Corée du Sud pour la première fois. C'est peut-être une bonne nouvelle, peut-être pas. Nous verrons."

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not - we will see!