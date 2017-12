La Corée du Nord parle d'un "acte de guerre" après les nouvelles sanctions par l'ONU

L'esprit de Noël n'a pas encore soufflé sur Pyongyang. La Corée du Nord a qualifié, dimanche 24 décembre, d'"acte de guerre" les nouvelles sanctions votées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le régime de Kim Jong-Un a réaffirmé que ces sanctions ne dissuaderaient pas le pays de mener à bien ses programmes nucléaire et balistique.

"Nous rejetons totalement les dernières sanctions de l'ONU (...) comme une atteinte violente à la souveraineté de notre république et un acte de guerre qui détruit la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de la région", a déclaré le ministère nord-coréen des Affaires étrangères dans un communiqué diffusé par l'agence officielle KCNA.

La 9e série de sanctions de l'ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU a durci vendredi les mesures de rétorsion contre la Corée du Nord par un vote unanime sur une résolution américaine, en ciblant le pétrole et les travailleurs nord-coréens à l'étranger. Il s'agit du neuvième train de sanctions de l'ONU particulièrement drastiques contre Pyongyang. Les trois derniers ont été adoptés cette année sous l'impulsion des Etats-Unis après des essais de missiles et un test nucléaire menés par la Corée du Nord.

Le régime nord-coréen a considérablement accéléré ces deux dernières années le développement des programmes interdits, en multipliant les essais nucléaires et balistiques. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a proclamé le 29 novembre que son pays était devenu un Etat nucléaire à part entière après avoir testé avec succès un nouveau type de missile capable selon lui de frapper n'importe où aux Etats-Unis.