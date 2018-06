Comment l'opinion publique et la classe politique américaines ont poussé Trump à reculer sur l'enfermement d'enfants migrants

Donald Trump a fait machine arrière. Devant le tollé et les témoignages indignés provoqués par les images de séparation des enfants migrants de leurs parents à la frontière mexicaine, le président américain a signé un décret, mercredi 20 juin, permettant le regroupement de ces familles en centre de rétention. Pourtant partisan d'une ligne dure sur l'immigration, et peu habitué à revenir sur ses décisions, le président américain a effectué un revirement inédit depuis le début de son mandat en janvier 2017.

Le changement d'attitude du président s'explique par l'intensité des critiques, provenant même de son propre camp. "La pression n'a jamais été aussi grande", affirme à franceinfo Nicole Bacharan, chercheuse spécialiste de la société américaine. Franceinfo revient sur les raisons du renversement de l'opinion publique sur sa politique de "tolérance zéro".

La politique de "tolérance zéro" est appliquée par l'administration Trump depuis le mois d'avril, mais c'est la diffusion, dimanche 17 juin, de vidéos d'enfants enfermés dans des espaces grillagés, qui a provoqué un choc dans l'opinion publique. L'impact de ces vidéos est désastreux pour Donald Trump.

La présentatrice vedette du journal télévisé de MSNBC, Rachel Maddow, n'a pu retenir ses larmes, mardi 19 juin, lorsqu'elle a appris qu'il existait des camps pour enfants. "Cela vient juste d'être révélé par Associated Press, commence-t-elle, avant de s'interrompre. C'est incroyable. L'administration Trump a envoyé des bébés et de jeunes enfants dans au moins trois camps", poursuit-elle, très émue.

Du côté des parlementaires, l'opposition est aussi féroce. Alors qu'il quittait la réunion avec les responsables républicains au Congrès, mardi matin, Donald Trump a été pris à partie par des parlementaires démocrates. "N'avez-vous pas d'enfants, monsieur le président ?", ont-ils scandé, exhibant des photos d'enfants enfermés. Des images qui ont immédiatement fait le tour des réseaux sociaux.

In which CHC members yelled at POTUS/Nielsen over the separation of kids as he left GOP meeting: “Mr. President, don’t you have kids!” pic.twitter.com/fu0rehoq6Z

La polémique s'est traduite immédiatement dans les sondages. Selon une enquête de l'institut Ipsos et de l'agence Reuters, publiée mardi, 60% des sondés s'opposent à la politique du président en matière d'immigration. "Des enfants qui pleurent parce qu'on les arrache des bras de leur mère, ça a un impact très fort", analyse pour franceinfo Nicole Bacharan.

En parallèle, des manifestations ont rassemblé, dimanche 17 juin, plusieurs centaines de personnes. Un rassemblement a eu lieu, à l'appel du représentant démocrate du Texas Beto O'Rourke, devant la ville de Tornillo, au Texas, qui abrite des enfants migrants séparés de leurs parents, rapporte le site du journal The Hill.

D'autres manifestations ont eu lieu mardi aux Etats-Unis, notamment à San Francisco, où des centaines de personnes se sont retrouvées. "Honnêtement, il y a des gens qui pensent que les nazis n'avaient pas tort", déplore Emily Nahmanson, une manifestante et employée dans une société de jeux vidéo. Elle demande que les gens "quittent Instagram et soient attentifs aux politiques autour d'eux", écrit le San Francisco Chronicle. "C'est le moment d'agir, ajoute-t-elle, comme nous avons toujours dit que l'on agirait dans le cas où nous serions dans un état fasciste".

Des critiques provenant du propre camp du président sont venues s'ajouter à cette vague d'indignation. Melania Trump, la propre femme du président, a pris la parole, dimanche, affirmant "détester voir des enfants séparés de leur famille". Sa fille, Ivanka Trump, a rencontré Donald Trump mardi pour lui parler de la situation des enfants migrants, rapporte CNN. Mais pour Nicole Bacharan, Melania et Ivanka Trump n'ont que peu d'influence sur le président. "Elles ont perdu sur tous les dossiers où elles ont pris position, estime la chercheuse. Il n'y a plus de voix discordantes à la Maison Blanche".

Une autre personnalité très respectée aux Etats-Unis, Laura Bush, a également condamné la politique de Donald Trump en des termes très durs. "Cela me fend le cœur", a dit la femme de l'ancien président républicain George W. Bush, ajoutant que la politique de tolérance zéro était "cruelle" et "immorale".

Seuls les deux initiateurs de la politique de "tolérance zéro" semblent avoir l'oreille du président : le procureur général des Etats-Unis Jeff Sessions et le conseiller de Donald Trump Stephen Miller. Ils ont tous les deux des positions très conservatrices, rappelle Le Monde.

Au-delà des critiques, l'administration Trump fait face à la menace de procédures judiciaires contre sa politique. Le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a annoncé mardi vouloir poursuivre Donald Trump devant les tribunaux, rapporte ABC News. Dans une série de tweets, le responsable démocrate a affirmé que "70 enfants au moins" seraient détenus dans des prisons fédérales situées dans cet Etat de l'est des Etats-Unis. "New York va poursuivre pour protéger la santé et le bien-être de ces enfants et d'autres à travers la nation", a-t-il écrit. "La pression devient énorme pour le président. Elle est plus grande qu'elle n'a jamais été", commente Nicole Bacharan.

We know of at least 70 children who are being held in federal facilities across New York State. That number is expected to increase. New York is suing to protect the health and well-being of those children and others throughout the nation.