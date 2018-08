Chine/États-Unis : la guerre des taxes

Des trains et du matériel ferroviaire, des motos et scooters, des produits chimiques ou encore des circuits électriques et des composants électroniques... Depuis ce jeudi 23 août, toutes ces marchandises chinoises seront taxées à 25% par les douanes américaines quand elles seront exportées aux États-Unis. Ce sont au total 279 nouveaux types de produits que Donald Trump a voulu taxer dans un nouvel épisode de sa guerre commerciale avec Pékin. Aujourd'hui, c'est une valeur de 13 milliards d'euros de produits chinois qui sera taxée par les États-Unis.

40 milliards d'euros taxés depuis juillet dernier

En retour, la Chine va également taxer 13 milliards de marchandises américaines. Au total, depuis le mois de juillet, 40 milliards d'euros en provenance de Chine ont été taxés par les Américains. En représailles, la Chine a fait pareil. "Nous espérons que la Chine et les États-Unis pourront trouver un compromis, et qu'avec pragmatisme, nous pourrons travailler ensemble pour trouver une bonne solution", a déclaré Lu Kang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Une délégation chinoise est justement attendue aujourd'hui à Washington pour sortir de la crise, mais Donald Trump a prévenu : il dit ne pas attendre grand-chose de ces négociations.

