Chine/États-Unis : faut-il craindre un choc des titans ?

Chaque semaine, Donald Trump lance de nouvelles mesures dans la guerre commerciale qu'il compte livrer à la Chine. Le président américain joue-t-il à un jeu dangereux ? Pour François Lenglet, "Le risque, c'est que nous soyons entraînés par la confrontation entre ces deux géants dans une surenchère d'attaques et de rétorsions. Ça produirait un monde plus fragmenté, dans lequel il serait plus difficile d'investir, d'échanger, de se développer, surtout pour une Europe qui peine toujours à se défendre et qui risquerait bien de prendre les balles perdues".

"Soumettre l'ennemi sans combat"

Les deux géants peuvent-ils aller encore plus loin ? "La tendance, c'est l'interdépendance croissante entre la Chine et l'Amérique sur le plan économique, analyse le journaliste de France 2. Évidemment, cela produit 1 000 liens croisés, qui sont autant d'occasions de conflits potentiels. D'autant que la Chine est de plus ne plus nationaliste, et animée par un désordre de revanche : elle veut reprendre sa place de numéro 1 mondiale, qui selon elle, lui a été volée par les Occidentaux. Alors cela crée un climat de tension".

Faut-il pour autant craindre une vraie guerre entre les deux Empires ? Peu probable, selon le journaliste. "La Chine mise sur le temps, sur la patience, sur la stratégie. Son économie occupe déjà 17% du PIB mondial, et ne cesse de grandir. En fait, Pékin applique le précepte de son grand stratège historique, du VIe siècle avant Jésus Christ, Sun Tzu ; l'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat."

