Chine/Etats-Unis : la guerre commerciale s'intensifie

Une confrontation directe de plus en plus tendue entre la Chine et les États-Unis. Avec un nouveau pallié franchi dans la guerre des droits de douane : cinq fois plus de produits chinois visés. Des taxes de 25% sur les importations d'acier aux États-Unis, de 10% sur l'aluminium. Offensif, Donald Trump annonce lui-même il y a cinq jours une liste de nouveaux produits, avec notamment 25% de taxes sur des processeurs, des ordinateurs, des téléphones fabriqués en Chine.

L'escalade continue

De quoi rendre furieuses les autorités de Pékin. "La Chine ne veut pas d'une guerre commerciale, mais nous n'en avons pas peur. Nous allons prendre des mesures efficaces pour défendre résolument les intérêts de notre pays", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Geng Shuang. Alors l'escalade continue. Pékin taxe les produits agricoles américains et Washington réplique en taxant 200 milliards de produits chinois supplémentaires. Objectif de Donald Trump : réduire un énorme déséquilibre commercial. Les États-Unis ont importé l'an dernier 505 milliards de dollars de marchandise chinoise. Ils n'ont exporté en sens inverse que 130 milliards. Une confrontation à haut risque puisqu'en représailles, la Chine pourrait s'attaquer à la dette américaine.

Le JT

Les autres sujets du JT