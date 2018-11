Changement climatique : Donald Trump dit "ne pas croire" aux conclusions d'un rapport américain

Selon ce document publié vendredi, les Etats-Unis pourraient perdre "des centaines de milliards de dollars" d'ici la fin du siècle à cause des gaz à effet de serre.

"Je n'y crois pas." Donald Trump a dit, lundi 26 novembre, ne pas adhérer aux conclusions d'un important rapport gouvernemental américain qui met en garde contre les conséquences négatives du changement climatique sur l'économie. Selon ce document, publié vendredi, les Etats-Unis pourraient perdre "des centaines de milliards de dollars" d'ici la fin du siècle à cause des gaz à effet de serre.

Ce volumineux rapport est une "évaluation" commandée par le Congrès américain et rédigée par plus de 300 scientifiques. Le rapport soutient que sans "efforts substantiels", la transformation du climat va "affecter de manière de plus en plus négative les infrastructures et les biens américains" et aura des conséquences négatives sur le taux de la croissance économique.

"Nous n'avons jamais été aussi propres"

"Je l'ai vu, j'en ai lu une partie et ça va", a déclaré Donald Trump à des journalistes à la Maison Blanche. Interrogé pour savoir si le réchauffement de la planète pouvait avoir des conséquences graves, le président américain a répondu : "Je ne le pense pas."

"Nous n'avons jamais été aussi propres que nous le sommes maintenant. Et c'est très important pour moi. Mais si nous sommes propres, et que tous les autres endroits sont sales, ce n'est pas si bien", a-t-il ajouté.