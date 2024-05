"C'est un clown" : Robert de Niro cible Donald Trump devant un tribunal de New York

Une journée de procès et une journée de campagne. Aux États-Unis, l’heure du verdict approche pour Donald Trump. Les plaidoiries finales de son procès à New York avaient lieu lundi 28 mai, dans l’affaire Stormy Daniels. Donald Trump est un "bouffon" qui pourrait bien devenir "un tyran". Les mots sont ceux de Robert de Niro, New Yorkais et anti-Trump notoire.

L'acteur est venu prêter main-forte au camp démocrate au pied du tribunal de Manhattan. "Il n’a pas sa place dans ma ville, déclare Robert de Niro. Je ne sais pas où il a sa place, mais sûrement pas ici. Nous, les New-Yorkais, le tolérions quand il n'était qu'un escroc immobilier crasseux se faisant passer pour un gros bonnet. Un playboy médiocre qui se frayait un chemin dans les tabloïds. C'est un clown. Et cette ville fait de la place aux clowns."

"Cette personne ne peut pas diriger le pays. Cela ne marche pas ! Nous le savons tous !" Robert de Niro, acteur devant le tribunal

Donald Trump a dénoncé encore une tentative "d’interférence" électorale. Loin de cette agitation, les douze jurés ont dû rester concentrés.

Un acquittement "vite fait, bien fait"

Face à la plaidoirie de la défense, celle-ci réclamant un acquittement "vite fait bien fait" du milliardaire. L’ancien président est le premier de l’histoire à être visé au pénal, accusé d’avoir acheté le silence de l'ancienne actrice X Stormy Daniels pour éviter un scandale avant son élection en 2016 et d’avoir, pour cela, falsifié des documents comptables.

Avant un réquisitoire de plus de cinq heures de l’accusation, décrivant un Donald Trump "conspirateur" prêt à toutes les manipulations pour étouffer sa liaison avec Stormy Daniels. Ce sera désormais au jury de trancher dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

Un verdict désignant Donald Trump "coupable" est tout à fait envisageable. Il serait un séisme politique à moins de six mois de la présidentielle. Mais quoi qu’il arrive, la décision de ces douze New-yorkais n’empêchera pas l’ex-président d’être candidat en novembre prochain.