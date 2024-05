Affaire Stormy Daniels : Donald Trump renonce à témoigner à son procès pénal

Il avait pourtant assuré qu'il témoignerait dans le prétoire. Donald Trump ne s'exprimera pas au cours de son procès. L'examen de l'affaire s'est achevé mardi 21 mai, ouvrant la voie aux délibérations du jury la semaine prochaine. Les avocats du candidat républicain ne l'ont pas appelé à la barre. L'ex-président risque de s'exposer au risque d'un contre-interrogatoire sans pitié par les procureurs, selon plusieurs observatoires.

"La bonne nouvelle, c'est qu'ils (l'accusation) n'ont pas apporté de preuve. Il n'y a pas d'infraction", a affirmé à sa sortie du tribunal l'ancien président. Selon lui, l'affaire "devrait être écartée avant même un verdict". Après plus de quatre semaines de débats à New York, une vingtaine de témoins et des milliers de pages de documents versés à la procédure, l'épilogue judiciaire se rapproche dans cette affaire pénale aux enjeux considérables pour le candidat des républicains à l'élection présidentielle du 5 novembre.

La prochaine audience, purement procédurale, aura lieu jeudi. "Mardi [prochain], vous entendrez les plaidoiries" de la défense et de l'accusation, "et j'espère que vous commencerez à délibérer" le jour suivant, a indiqué le juge Juan Merchan aux jurés. Les douze citoyens new-yorkais qui ont suivi le procès depuis le 22 avril, ont la lourde tâche de décider si Donald Trump s'est rendu coupable, au-delà de tout doute raisonnable, de 34 falsifications comptables liées au paiement de 130 000 dollars à l'ancienne actrice de films X Stormy Daniels, pour s'éviter un possible scandale sexuel à la toute fin de la campagne présidentielle de 2016. Pour le déclarer coupable, l'unanimité des jurés sera requise.