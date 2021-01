Bruno Le Maire "choqué" que ce soit Twitter qui ferme le compte de Donald Trump

"Ce qui me choque" dans la fermeture du compte Twitter de Donald Trump, "c'est que ce soit Twitter qui ferme", a déclaré Bruno Le Maire lundi 11 janvier sur France Inter. Le réseau social, qui fut pendant des années le moyen de communication préféré du président américain, a décidé vendredi 8 janvier de fermer définitivement le compte.

>> Twitter, Facebook, Google… Comment les géants d'internet ont réduit Donald Trump au silence depuis les violences au Capitole

La décision a été motivée par l'irruption brutale de partisans du président au Capitole deux jours avant. Le réseau social a expliqué prendre cette mesure inédite face au "risque de nouvelles incitations à la violence". Facebook et d'autres services comme Instagram, Snapchat ou Twitch ont, de leur côté suspendu pour une durée indéterminée le profil du locataire de la Maison Blanche. Il s'agit "clairement de censure" a qualifié le 9 janvier sur franinfo le spécialiste des réseaux sociaux et enseignant à Sciences Po Paris, Fabrice Epelboin.

"La régulation doit se faire par la justice"

"La régulation des gens du numérique ne peut pas se faire par l'oligarchie numérique elle-même. L'oligarchie digitale est une des menaces qui pèsent sur les États et sur les démocraties", a dénoncé Bruno Le Maire. La régulation est nécessaire, mais doit se faire par le peuple souverain, par les États et par la justice", estime le ministre français de l'Économie et des Finances.

Interrogé sur l'attaque du Capitole par des militants trumpistes, Bruno Le Maire estime que "c'est le produit des mensonges de monsieur Trump. C'est parce qu'il a menti sur son échec électoral que ses partisans ont envahi le Capitole. C'est une attaque contre la démocratie". S'appuyant sur le livre qu'il vient de publier, L'Ange et la Bête, le ministre estime que cette séquence américaine "montre qu'un des éléments clés de la démocratie aujourd'hui, c'est le combat entre le mensonge et la vérité. Quand le mensonge vaut la vérité ce qui est aujourd'hui, le risque, il n'y a plus de démocratie possible".

Bruno Le Maire en profite pour marquer la différence avec la situation en France. "Cela confirme la fierté que j'aie à servir un président de la République qui croit à la raison, qui croit fondamentalement en la vérité et qui croit qu'il faut argumenter, convaincre quand on fait de la politique", estime Bruno Le Maire.