Brett Kavanaugh : Donald Trump ordonne une enquête du FBI

Sous la pression grandissante, Donald Trump accède finalement, vendredi 28 septembre, à la requête des sénateurs. Embarrassé, il laisse la Maison-Blanche l'annoncer à sa place dans un tweet. C'est un coup de théâtre. Brett Kavanaugh, c'est ce juge fédéral républicain et très conservateur, nommé par Donald Trump à la Cour suprême, la plus haute juridiction américaine. Il est notamment accusé d'agression sexuelle, il y a plus de trente ans, par Christine Blasey Ford, âgée de 51 ans.

Un sénateur républicain change la donne

Jeudi 27 septembre, son audition a été suivie par toutes les télévisions en direct. Les démocrates demandaient une enquête, mais c'est du camp républicain qu'est venue la surprise, de ce sénateur, Jeff Flake. Face à lui, deux femmes indignées. Jusqu'à cet instant, il soutenait la candidature de Brett Kavanaugh. Mais quelques minutes après cette scène, c'est lui qui force l'ouverture d'une enquête. Elle a reporté d'une semaine la nomination à la Cour suprême. Une nomination à vie, hautement stratégique pour le président américain.

