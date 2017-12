Barack Obama et Hillary Clinton sont les personnalités les plus admirées des Américains, selon un sondage

Barack Obama et Hillary Clinton semblent rester populaires aux Etats-Unis, plus d'un an après l'accession de Donald Trump à la Maison Blanche. L'ancien président américain, avec l'ex-candidate démocrate à l'élection présidentielle de 2016, sont l'homme et la femmes les plus admirés des Américains, selon un sondage annuel de l'institut Gallup (lien en anglais), publié mercredi 27 décembre.

Barack Obama est ainsi l'homme préféré de 17% des Américains, rapporte ce récent sondage. L'ancien président démocrate monopolise la tête de ce classement depuis son élection en 2008. Il est suivi de près par l'actuel président des Etats-Unis, Donald Trump, cité par 14% des personnes interrogées.

Hillary Clinton est quant à elle la personnalité la plus citée parmi les femmes les plus admirées aux Etats-Unis. 9% des personnes interrogées la citent, contre 7% pour l'ancienne Première dame, Michelle Obama, et 4% pour l'animatrice de télévision Oprah Winfrey. Hillary Clinton arrive en tête de ce classement pour la 16ème année consécutive, mais affiche cette année son score le plus faible depuis 2002.

Le Pape François arrive troisième

Premier étranger cité dans le classement, le Pape François est le troisième homme le plus admiré des Américains, après l'ancien et l'actuel président des Etats-Unis. Viennent ensuite, entre autres, Elon Musk, le fondateur de Microsoft Bill Gates ou encore Jeff Bezos et le dalaï-lama.

Du côté des femmes, la chancelière allemande Angela Merkel, la reine Elisabeth II, la Première dame Melania Trump ou encore Beyoncé sont citées parmi les personnalités les plus admirées outre-Atlantique.