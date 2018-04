Attaque chimique en Syrie : Donald Trump prépare-t-il une réponse militaire ?

Les images de civils syriens sous les bombes du régime syrien font de nouveau le tour du monde. Bachar Al-Assad a lancé une nouvelle offensive pour tenter de mater les rebelles de la Ghouta orientale. A-t-il utilisé des armes chimiques pour parvenir à ses fins ? L'Union européenne affirme dimanche être en mesure de le prouver. Donald Trump accuse le régime syrien d'avoir franchi une ligne rouge, et s'en est pris aux alliés de Damas dont l'Iran et la Russie. Pourrait-il agir militairement ? "La réponse américaine est virulente, Donald Trump a twitté trois fois ce matin et les termes sont extrêmement menaçants", explique Agnès Vahramian en direct de Washington.

Donald Trump accuse la Russie de complicité

Et la journaliste de citer les propos du président américain sur le réseau social : "Le gouvernement devra payer le prix fort pour cette attaque chimique insensée". Elle ajoute qu'"il traite le président Assad d'animal, il cite pour la première fois nommément Vladimir Poutine, il écrit que la Russie partage la responsabilité de ce bombardement, et enfin il accuse Barck Obama de ne pas avoir tout fait par le passé pour débarrasser l'Amérique du président syrien". Selon la journaliste, ces mots et ces phrases annoncent "une réaction militaire américaine. La Maison Blanche confirme que toutes les options sont sur la table. Trump n'avait pas hésité à envoyer une soixantaine de missiles de croisière sur des installations syriennes, à la suite déjà d'une attaque chimique".

