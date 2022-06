Assaut du Capitole : la commission d'enquête accable Donald Trump

Jeudi 9 juin, une enquête parlementaire a mis directement en cause Donald Trump dans l'assaut du Capitole. Elle estime notamment que l'ancien président des États-Unis a "allumé la mèche".

Pendant près d'un an, des élus ont enquêté sur les émeutes du Capitole, à Washington (États-Unis), survenues le 6 janvier 2021. Leurs conclusions, délivrées jeudi 9 juin, sont accablantes à l'égard de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. "Le président Trump a convoqué la foule, rassemblé la foule et allumé la mèche de cette attaque", a déclaré Liz Cheney, élue républicaine et membre de la commission d'enquête parlementaire.

"Trump nous a demandé de venir"

Donald Trump est-il l'instigateur des émeutes ? Parmi les 1 000 témoignages recueillis, la commission a diffusé celui d'un partisan de l'ancien président, Robert Schornak. Le militant d'extrême droite était présent au Capitole. "Je suis venu parce que je soutenais Trump depuis longtemps. Je croyais que l'élection avait été volée, et Trump nous a demandé de venir", dit-il. Les auditions ont été diffusées dans la soirée de jeudi en direct, sur la plupart des chaînes de télévision américaines.