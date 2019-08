Affaire Epstein : 16 femmes témoignent publiquement au tribunal

Elles sont le visage de l'accusation dans l'affaire Epstein. 16 femmes et 16 victimes présumées du milliardaire américain. Privées de procès, ces femmes ont témoigné dans un tribunal de New York mardi 27 août. C'est face aux caméras qu'elles ont livré leur version des faits. Elles détaillent les sévices sexuels qu'elles affirment avoir subis. "J'ai commencé mon massage en essayant de cacher ma peur et ma gêne évidente. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qu'il se passait. Il m'a attrapé le poignet et m'a tiré vers le lit. J'ai essayé de me dégager, mais il était en train de déboutonner mon short et tirer mon corps vers son corps déjà nu. Je n'ai pas eu le temps de réaliser. J'ai passé les deux semaines suivantes dans un hôpital à vomir jusqu'à pratiquement mourir", détaille Chauntae Davies, une des victimes.

Enquête en France

Jeffrey Epstein, filmé 27 ans auparavant aux côtés de Donald Trump, était un financier influent. Il était accusé de multiples agressions sexuelles sur mineurs et condamné pour des faits similaires en 2008. Parmi les suspects, le prince Andrew. Une femme a affirmé avoir été payée pour avoir avec lui des relations sexuelles alors qu'elle n'avait que 17 ans. En France une enquête a été ouverte pour viols et agressions sexuelles.

