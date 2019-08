Affaire Jeffrey Epstein : le parquet de Paris ouvre une enquête pour "viols", "agressions sexuelles" sur mineurs et "association de malfaiteurs"

Le parquet de Paris avait été saisi fin juillet par l'association Innocence en danger après avoir reçu 10 témoignages de victimes présumées.

Près de deux semaines après le suicide en prison de Jeffrey Epstein accusé d'abus sexuels sur mineures, le parquet de Paris ouvre une enquête pour "viols" et "agressions sexuelles", notamment sur mineurs, annonce un communiqué du procureur de la République Rémy Heitz, vendredi 23 août.

Le parquet de Paris avait été saisi fin juillet par l'association Innocence en danger qui a indiqué jeudi avoir reçu dix témoignages émanant principalement de victimes d'actes "commis sur le sol français" en lien avec le multimillionnaire mort à l'âge de 66 ans.

Dans un témoignage datant de 2011 mais récemment rendu public aux Etats-Unis, une plaignante accusait le financier et jet-setter d'avoir abusé de très jeunes Françaises qui lui avaient été envoyées comme "cadeau d'anniversaire surprise". "Jeffrey se vantait (...) qu'elles avaient 12 ans et qu'elles avaient été amenées de France parce qu'elles sont très pauvres et que leurs parents avaient besoin d'argent", indiquait cette plaignante dans une déposition consultée par l'AFP. Selon des médias anglo-saxons, elle assurait également que ces jeunes filles avaient été envoyées aux Etats-Unis par un ancien proche d'Epstein, le Français Jean-Luc Brunel.