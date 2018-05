A Jérusalem, les premiers panneaux indiquant l'ambassade américaine sont montés

La nouvelle ambassade américaine sera inaugurée le 14 mai.

C'est un symbole. Des ouvriers ont installé, lundi 7 mai, à Jérusalem, les premiers panneaux indiquant la direction de l'ambassade des Etats-Unis. Cette ambassade ouvrira le 14 mai à la suite d'une décision saluée comme historique par Israël et largement condamnée par la communauté internationale. Rompant avec des décennies de diplomatie américaine et de consensus international, le président américain, Donald Trump, a annoncé le 6 décembre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et le transfert de l'ambassade actuellement située à Tel Aviv.



Une décision condamnée par 128 pays

L'ambassade doit être inaugurée en grande pompe la semaine prochaine, pour coïncider avec le 70e anniversaire de la création de l'Etat d'Israël. De dimensions restreintes, elle sera hébergée dans un premier temps dans le complexe de l'actuel consulat américain à Jérusalem, le temps de planifier et construire une ambassade permanente, entreprise qui s'annonce de longue haleine, selon le département d'Etat.

La décision unilatérale de Donald Trump a ravi les Israéliens et ulcéré les Palestiniens, qui veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l'Etat auquel ils aspirent et qui voient dans la décision de Trump la négation de leurs revendications. La question de Jérusalem est l'une des plus épineuses du conflit israélo-palestinien. Des 193 pays composant l'Assemblée générale de l'ONU, 128 ont voté fin décembre une résolution condamnant la décision américaine, dont des alliés des Etats-Unis comme la France et le Royaume-Uni. Seuls sept petits pays, dont le Guatemala, se sont alignés sur Washington.