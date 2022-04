Présidentielle 2022 : les Français d'Outre-mer et des Etats-Unis ont voté

À Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique ou encore à Montréal et à Washington, les premiers votes du second tour ont déjà eu lieu samedi 23 avril. Les expatriés de Shanghai, eux, n'ont pas pu se rendre dans les bureaux de vote en raison du confinement.

Pour cause de décalage horaire, à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a commencé à voter dès le samedi 23 avril. Ouverture aussi des bureaux de vote en Martinique et en Guadeloupe. Dans ces deux départements, Jean-Luc Mélenchon est arrivé très largement en tête au premier tour. Pour certains électeurs, le choix est difficile. "J'ai voté Mélenchon au premier tour et il n'est pas là, mais on est obligés de voter donc je vais le faire", explique l'un. "Ça y est, j'ai accompli mon devoir de citoyen et advienne que pourra", indique un autre.



Pas de vote à Shanghai

À Montréal, affluence record au Palais des congrès. Les expatriés d'Amérique du Nord votent également aujourd'hui. Pour accueillir les 58 000 inscrits dans la métropole canadienne, 39 bureaux de vote ont été installés dans l'immense bâtiment. Un peu moins de monde à Washington devant l'ambassade de France. Aux Etats-Unis, la participation n'a pas atteint les 50% au premier tour. Quant aux Français expatriés à Shanghai, ils sont privés d'élection en raison du confinement de la ville. Les résultats des votes à l'étranger et en outre-mer ne seront connus que dimanche 24 avril après 20 heures.