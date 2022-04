Présidentielle 2022 : l'énorme dispositif de vote de Montréal

Au même titre que les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Martinique et de Guadeloupe, ceux de Montréal ont également pu voter samedi 23 avril. "Décalage horaire oblige, les Français d'Amérique du Nord ont voté en avance aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de monde ici depuis ce matin avec des queues très impressionnantes. Il s'agit de la plus grande communauté française expatriée au monde en dehors de l'Europe", explique Loïc de la Mornais, envoyé spécial à Montréal. Les électeurs n'ont donc pas eu peur d'affronter des heures de queue. "Même si on fait deux heures d'attente tous les cinq ans ça va. Dans la file 'famille' on peut aller un peu plus vite", explique quelqu'un. Les familles sont venues équipées de snacks et de jeux pour patienter.



35% de participation au premier tour

La consule de France et ses équipes préparent cette énorme opération logistique depuis des mois. "Nous avons choisi un lieu d'ampleur permettant d'accueillir une foule importante car nous savions qu'il y allait avoir plusieurs dizaines de milliers d'électeurs. Le Palais des congrès nous a donc semblé le lieu le plus adapté", indique Sophie Lagoutte, consule générale de France à Montréal. Dans les étages, les bureaux de vote tournent à plein régime. Même si beaucoup comptent rester vivre au Canada, l'attachement à ce devoir civique reste fort. Au premier tour, la participation était de 35%, un chiffre bien inférieur à la moyenne nationale, mais commun dans les circonscriptions à l'étranger.