Présidentielle 2022 : les Français d'Outre-mer et de l'étranger ont voté

Ils ont ouvert le grand bal de ce second tour. Les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon sont les tout premiers Français à glisser leurs bulletins dans l'urne, samedi 23 avril. Lors des premières heures, la participation est en hausse par rapport au premier tour. En Guadeloupe aussi, rendez-vous avec les urnes. Pour ceux qui ont fait le déplacement, le sentiment du devoir accompli, mais bien peu de conviction : "Ça y est, j'ai accompli mon devoir de citoyen et advienne que pourra."



La "pression" de la première fois

Plus de 600 000 Antillais sont appelés aux urnes. Pour certains, c'est une grande première. Un jour quelque peu chargé en émotions. "Cette année, c'est particulier et en plus, c'est ma première fois. On ressent une espèce de pression parce qu'on se dit qu'on peut avoir le sort de la France entre nos mains, entre guillemets", confie un jeune homme. Jour de vote également pour les Français de l'étranger, comme à New York, dans les magnifiques locaux du consulat. À Washington, une longue file d'attente s'est formée dès le matin, pour effectuer leur geste citoyen.