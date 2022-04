Présidentielle 2022 : les premiers électeurs d'outre-mer et de l'étranger ont commencé à voter

Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ? Les premiers électeurs d'outre-mer et de l'étranger votent dès samedi 23 avril, décalage horaire oblige, pour l'élection présidentielle, avant l'ouverture des bureaux de vote dimanche matin en métropole. Un habitant de 90 ans a été le premier à glisser un bulletin dans l'urne peu après 8 heures locales (midi à Paris) dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, au large du Canada. Ce territoire français ultramarin, qui compte 5 900 habitants, a donné le coup d'envoi des opérations de vote pour le second tour. Celles-ci ont également débuté en Guyane et dans les îles françaises des Antilles. Celles du Pacifique et de l'océan Indien suivront un peu plus tard.



Dans l'Hexagone, les bureaux de vote ouvrent dimanche à partir de 8 heures. Depuis vendredi minuit, la campagne est officiellement terminée. Avant les résultats dimanche à 20 heures, aucune interview ni aucun sondage ou estimation de résultats ne peut être publié.