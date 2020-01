Porto Rico : le scandale de l'aide humanitaire non distribuée

À Porto Rico (États-Unis), une vidéo fait scandale. Sur les images, des tonnes de bouteilles d'eau, de la nourriture, des réchauds et des tentes, une aide humanitaire non distribuée, est stockée dans un immense entrepôt. La vidéo a été vue par près d'un million de personnes, et elles choquent, à l'heure où l'île est frappée par une série de tremblements de terre. 8 000 personnes ont tout perdu. Elles vivent depuis trois semaines dans des conditions précaires, en attente de relogement.

La population demande la démission de la gouverneure

Après la diffusion sur les réseaux sociaux de l'aide humanitaire non distribuée, beaucoup ont décidé d'aller se servir. Certains démunis n'ont reçu jusque-là aucune aide. "C'est vraiment de l'abus, voilà ce qu'ils avaient pendant que nous, nous étions dans le besoin", dénonce une habitante. La police est intervenue pour mettre fin à cette distribution sauvage. Certains n'ont pas eu le temps de récupérer quoi que ce soit. Dans la capitale, des centaines de personnes scandalisées sont venues demander la démission de la gouverneure, Wanda Vázquez.

