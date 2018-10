Ouragan Michael : la Floride en état d'urgence

Des commerçants qui se barricadent et des rayons de magasins dévalisés. En Floride (Etats-Unis), les habitants se préparent à l'arrivée de l'ouragan Michael, d'une puissance inédite. "Vous savez, celui-là a l'air de venir assez près, donc ça m'a rendu nerveux, je me suis dit : 'Pourquoi pas mettre un peu plus d'efforts pour me protéger et essayer de me sentir un peu plus à l'aise'", explique Tom Conklin, commerçant, au micro de France 2.

Plus de 120 000 personnes évacuées

L'ouragan, désormais de catégorie 3, doit frapper les côtes de la Floride mercredi 10 octobre. Les vents devraient atteindre 195km/h en moyenne, plus de 120 000 personnes doivent être évacuées. "L'ouragan Michael est une tempête de grande ampleur, qui pourrait causer d'énormes dégâts dans certaines parties de notre État. Il devrait être la tempête la plus destructrice depuis des décennies", a déclaré le gouverneur de Floride, Rick Scott.

L'ouragan pourrait aussi toucher la Caroline du Nord et du Sud, déjà durement frappées par l'ouragan Florence, il y a un mois.

