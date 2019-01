"On est prêts à lâcher quelque chose de bien, bien plus gros" : l'armée américaine s'excuse après son tweet pour le Nouvel An

"La tradition de #TimesSquare pour la #NouvelleAnnée, le lâcher de la grande boule... en cas de besoin, on est #prêt à lâcher quelque chose de bien, bien plus gros." C'est le message posté sur Twitter, lundi 31 décembre, par le Stratcom, qui fait partie du Pentagone, accompagné d'une vidéo dans laquelle un avion largue deux bombes. Il a depuis été supprimé mais il est toujours relayé par des médias américains.

US Strategic Command tweets that it would be "ready to drop something much, much bigger" than the Times Square ball, if needed, which was accompanied by a video of exploding bombs. https://t.co/Ju8smUqIoI