New York : un an après le premier confinement, la vie renaît

À New York (États-Unis), la vie reprend doucement. Le 17 mars 2020 le gouvernement avait décidé de la mise sous cloche de la ville. Depuis quelques jours, les bars et cinémas sont autorisés à rouvrir.

Depuis quelques jours, la vie nocturne a repris à New York (États-Unis), les bars viennent de rouvrir en intérieur. "C'est ma première sortie en soirée depuis un an", confie une cliente. La capacité reste limitée à 50%, mais qu'importe pour Gary Wallach, responsable du "Arlo Rooftop Soho", qui voit son bar renaître : "je vois la vie reprendre, c'est incroyable. On a reçu il y a quelques jours le coup de fil nous disant qu'on pouvait rouvrir, on s'est dépêché de tout nettoyer et de mettre en place un système où les clients peuvent commander tout en respectant la distanciation sociale".

Le marché de l'immobilier explose

New York avait été mise sous cloche, sur ordre du gouverneur, le 17 mars 2020. La ville, qui a connu jusqu'à 1 000 morts par jour, est tombée à quelques dizaines. Plus de 20% des habitants ont été vaccinés, le rythme s'accélère dans des stades ouverts 24 heures sur 24. Les cinémas ont pu rouvrir, avec une capacité de 25%. Le secteur de l'immobilier repart en trombe, les nouveaux arrivants se bousculent et le marché explose. Lundi 22 mars, les 500 lycées de la ville vont rouvrir, les élèves étaient en enseignement à distance depuis un an.