États-Unis : la ville de New-York retrouve sa vie nocturne

Aux États-Unis, plus de 100 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 ont déjà été administrées. Le président Joe Biden a fixé la fin mai pour un retour à la vie normale. Mais à New-York, les bars, restaurants et cinémas ont déjà réouvert.

Pour voir comment bat le cœur de New-York (États-Unis), il faut d'observer ses artères la nuit. Et depuis quelques jours, après le travail, la vie nocturne a repris. Les bars viennent de réouvrir en intérieur. Il s'agit d'une renaissance pour ces newyorkaises rencontrées par les journalistes de France Télévisions, un an jour pour jour après le confinement de la plus grande ville d'Amérique. "C'est la première sortie en soirée depuis un an", se ravit une jeune femme. "Ça fait plaisir, de ne plus être devant un écran d'ordinateur à longueur de journée", assure une autre.

Une jauge à 50 %

Si la capacité des établissements reste limitée à 50 %, le patron d'un bar sur un toit n'en croit presque pas ses yeux. "Je vois la vie reprendre, c'est incroyable. On a reçu il y a quelques jours le coup de fil nous disant qu'on pouvait réouvrir. On s'est dépêché de tout nettoyer et de mettre en place un système où les clients peuvent commander tout en respectant la distanciation sociale", explique-t-il. L'époque où New-York était mise sous cloche semble révolue. La ville qui a connu plus de 1000 morts par jours est descendue à quelques dizaines. Plus de 20 % des habitants de la ville ont été vaccinés.