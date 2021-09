New York touchée par l'ouragan Ida : "On a vu un déluge dans notre sous-sol", raconte une Française installée dans le Bronx

Au lendemain d'innondations violentes à New York qui ont fait au moins sept morts, une Française témoigne jeudi 2 septembre sur franceinfo de la violence de ces intempéries. "Ça a été une horreur hier soir", raconte Valérie installée dans le Bronx depuis 25 ans. "Vers 21h30, on a vu un déluge dans notre sous-sol, des trombes d'eau qui se déversaient depuis la porte", décrit cette habitante du quartier de Riverdale.

Le niveau de l'eau est monté "à plus de 20 cm dans le sous-sol" de sa maison, et pendant 3 heures Valérie et ses voisins ont tenté de sauver ce qu'ils pouvaient."Une de mes voisine a eu la porte de son garage complètement enfoncée par la violence de l'eau, tout a été détruit". Cette expatriée est encore sidérée.

Cela fait 25 ans que j'habite dans cette maison et je n'ai jamais vu autant d'eau comme ça Valérie, habitante de New-York franceinfo

Selon elle, les habitants de l'Etat de New York s'attendaient à des intempéries "mais on n'avait pas prévu que ce serait aussi intenses, donc on ne s'était pas vraiment bien préparés avec des pompes et tout ça, on a dû tout faire à la main".

Valérie s'inquiète désormais de la prise en charge de ces dégâts : "Le sol, les murs, et même le plafond ont été complètement abîmés".

On ne sait pas du tout si notre assurance va nous couvrir, car les assurances ne couvrent plus maintenant les dégâts comme ceux-là Valérie, New-yorkaise franceinfo

Ce jeudi, l'eau et l'électricité sont revenus à la normale dans son quartier du Bronx, mais le métro n'est toujours pas remis en route et les écoles restent fermées.