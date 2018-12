New York : quand une lumière bleue affole la mégalopole

Jeudi 27 décembre, en pleine nuit, le ciel était totalement bleu au-dessus de New York (États-Unis). Un festival de lumière sur la ville qui a impressionné les habitants. "Je suis peut-être pessimiste, mais cela n'est pas normal que le ciel ait cette couleur à cette heure-là", explique un riverain dans une vidéo prise du haut de son immeuble. Une scène unique au milieu des étoiles, synonyme pour certains de l'arrivée des extraterrestres sur Terre.

Trafic interrompu à LaGuardia

Mais l'origine de ce ciel bleu turquoise est tout autre et bien moins surréaliste. Elle est due à l'explosion d'un transformateur d'une centrale électrique, située dans le quartier d'Astoria. "La police et les pompiers ont rapidement pu arriver et maintenant tout est désormais sous contrôle", Michael Gianaris, sénateur de New York. Il n'y a eu aucun blessé lors de cet incident. Mais le trafic de l'aéroport LaGuardia a brièvement été interrompu.

