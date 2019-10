New York : les baleines à bosse réinvestissent la baie

Le bateau navigue à seulement quelques kilomètres du port de Manhattan. Et pourtant, des baleines à bosse se jettent au-dessus de l'eau. Un balai sans interruption pendant deux heures de navigation, devant des touristes et des habitants médusés et émerveillés. Un spectacle d'autant plus excitant qu'il s'agit d'un véritable signe d'espoir en pleine crise climatique.

New York dépollue la baie depuis les années 1970

Les baleines à bosse reviennent à mesure que la baie de New York se dépollue. Le président d'une association de protection de l'environnement a pu lui-même faire son propre constat. "Lors des premières sorties en mer en 2011, on a vu cinq baleines durant l'été. Cette année, on est en à 270. Cette augmentation est incroyable." La dépollution ne date pas d'hier. Au début des années 1970, les fleuves Hudson et East River, qui entourent Manhattan, étaient complètement pollués, repoussant la plupart de la vie marine. La ville de New York a pris, à partir de 1972, des mesures de protection et d'assainissement.