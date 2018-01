New York attaque l'industrie pétrolière en justice

La ville de New York (États-Unis) décide de passer à l'attaque. Après Seattle et San Francisco, c'est la Big Apple qui déclare la guerre à l'industrie pétrolière. Le maire de la ville, Bill de Blasio, poursuit en justice cinq groupes pétroliers pour leur responsabilité dans le changement climatique : Exxon Mobil, Shell, Chevron, ConocoPhillips et BP. Il demande notamment des réparations pour les dégâts causés par l'ouragan Sandy en 2012.

"N ous espérons que d'autres villes nous suivent"

"Nous mènerons cette bataille pour protéger notre population. Et nous espérons que d'autres villes nous suivent, quand ils verront que la plus grande ville du pays s'engage", a-t-il déclaré, en ajoutant qu'il est "temps que les compagnies pétrolières assument les dégâts qu'elles causent." Est-ce une bonne stratégie ? Est-ce que Paris pourrait aussi faire un procès ? Me Corinne Lepage estime que "le droit français est quand même plus strict, plus rigoureux que le droit américain, beaucoup plus ouvert à la société. Ça ne marchera peut-être pas la première fois, mais ça marchera la deuxième ou la troisième."