Mort de George Floyd : l'ancien policier reconnu coupable de meurtre connaîtra sa peine le 16 juin

L'ex-policier américain reconnu coupable du meurtre de George Floyd connaîtra sa peine le 16 juin, selon un document rendu public par la justice du Minnesota, vendredi 23 avril. Derek Chauvin encourt douze ans et demi de prison mais sa peine pourrait être rallongée si le magistrat conclut à l'existence de circonstances aggravantes.

L'Etat du Minnesota, comme l'a expliqué franceinfo, recommande une peine de douze ans et demi pour les personnes reconnues coupables de meurtre (au deuxième et au troisième degré) et quatre ans pour les violences volontaires, lorsque l'intéressé n'a pas d'antécédents criminels. C'est le cas de Derek Chauvin.

Toutefois, il ne s'agit que de recommandations et le juge peut prononcer une peine plus lourde s'il conclut à l'existence de circonstances aggravantes. Parmi celles-ci, les procureurs ont cité le fait que George Floyd était "particulièrement vulnérable", que Derek Chauvin était un officier en uniforme agissant en position d'autorité, mais aussi que son crime a été commis devant plusieurs enfants.