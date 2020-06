Mort de George Floyd : le candidat démocrate Joe Biden a rencontré des membres de la famille

Le candidat démocrate à la présidence des États-Unis, Joe Biden, s'est entretenu lundi 8 juin pendant plus d'une heure avec des membres de la famille de George Floyd, et ses mots de compassion "signifient beaucoup" pour eux, a rapporté un avocat des proches de ce Noir américain de 46 ans mort lors de son interpellation par la police de Minneapolis.

"Il les a écoutés, a entendu leur souffrance et a partagé leur malheur", a déclaré Benjamin Crump. "Cette compassion signifiait beaucoup pour cette famille endeuillée", a poursuivi l'avocat, qui a tweeté une photo à l'issue de la rencontre à Houston, au Texas, entre Joe Biden, Roger Floyd, oncle de la victime, le révérend Al Sharpton, figure des droits civiques, et Cedric Richmond, élu de Louisiane à la Chambre des représentants.

Pictured after meeting with #GeorgeFloyd’s family: VP @JoeBiden, @TheRevAl, @AttorneyCrump, Rep. @CedricRichmond, and Roger Floyd (George Floyd’s uncle) pic.twitter.com/KJvsrTEORt