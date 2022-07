Mort de George Floyd : deux policiers américains condamnés à de la prison ferme

Ils étaient jugés pour leur passivité lors du drame. Deux policiers du Minnesota (Etats-Unis) ont été condamnés à des peines de prison ferme par la justice fédérale américaine, mercredi 27 juillet, pour leur attitude lors de la mort de George Floyd. Cet homme noir de 46 ans avait suffoqué du fait de la pression sur son cou du genou d'un autre policier, Derek Chauvin, lors de son arrestation à Minneapolis en 2020. La scène, filmée, avait suscité une émotion mondiale et d'importantes manifestations contre le racisme et les violences policières.

Alexander Kueng, 28 ans, et Tou Thao, 36 ans, avaient été reconnus coupables de "violation des droits civiques" de George Floyd en février, en même temps qu'un troisième policier, Thomas Lane. Mais leurs peines n'avaient pas encore été prononcées.

Tou Thao a été condamné à trois ans et demi de détention, et Alexander Kueng à trois ans. La semaine précédente, Thomas Lane avait écopé d'une peine de deux ans et demi. Derek Chauvin a été condamné à 21 ans de prison.

Une procédure parallèle devant la justice du Minnesota

Au moment des faits, Tou Thao avait tenu les passants à distance, tandis qu'Alexander Kueng contribuait à retenir George Floyd au sol, plaçant notamment son genou sur le dos de la victime. Thomas Lane, qui lui tenait les jambes, est le seul qui avait suggéré de placer George Floyd sur son flanc et avait tenté de le réanimer à l'arrivée des secours.

Le juge a justifié la peine un peu plus lourde infligée à Tou Thao par sa plus grande expérience dans la police, où il exerçait depuis 2008, tandis qu'Alexander Kueng et Thomas Lane étaient deux nouvelles recrues. Partenaire de Derek Chauvin, il était aussi arrivé plus tôt sur les lieux que ses deux collègues.

En parallèle des poursuites engagées par la justice fédérale, la justice de l'Etat du Minnesota a condamné Derek Chauvin pour meurtre à 22 ans et demi de prison, et a inculpé ses trois collègues de "complicité de meurtre". Thomas Lane a plaidé coupable et attend sa sentence, qu'il pourrait purger en même temps que la peine fédérale. Le procès des deux autres agents doit se tenir à l'automne.